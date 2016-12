Milhares de alemães assinam petição para condecorar camionista polaco

RTP 24 Dez, 2016, 15:15 / atualizado em 24 Dez, 2016, 15:17 | Mundo

A petição foi lançada em Plattform Change.org por Constanze Stelzenmüller e é dirigida ao chefe de Estado, Joachim Gauck, solicitando que Lukasz seja distinguido com a mais alta condecoração alemã - a Cruz de Mérito Federal. Segundo o texto da petição, a luta desesperada que o camionista travou contra o autor do atentado poderá ter contribuído para dificultar de forma decisiva a acção deste e para salvar numerosas vidas.



Há muitas lacunas no conhecimento do público sobre as últimas horas de vida de Lukasz. Ao certo, sabe-se que ele tinha chegado de Itália com um carregamento de peças de aço para entregar na KruppThyssen, em Berlim. A empresa não pôde receber o carregamento no dia combinado, obrigando-o a adiar a entrega para o dia seguinte e a passar a noite, inesperadamente, na capital alemã.



Lukasz Urban, em contacto com o seu primo e patrão, de uma pequena empresa sediada em Gdansk, enviou-lhe ainda por telemóvel uma fotografia sua, a comer uma pequena refeição num quiosque. É a última imagem que dele ficou (vd. foto da Reuters).



Depois disso, não houve mais contacto. A polícia começou por supor que ele estivesse morto quando o autor do atentado pôs o camião em movimento. No entanto, a autópsia indica que ele ainda estaria vivo.



Por outro lado, os movimentos do camião registados pelo GPS da empresa em Gdansk tornaram-se movimentos erráticos, que começaram por ser atribuídos ao pouvo à vontade do terrorista com a condução daquele veículo pesado. Resta agora saber se não terá voltado a haver uma luta, presumivelmente entre o tunisino Amri e o polaco Lukasz, e se essa luta não será a verdadeira explicação para os movimentos estranhos do camião.



De qualquer modo, os peticionários consideram heróico o comportamento do camionista polaco, e têm encontrado um eco considerável na sociedade alemã: até às 16 h de sábado, 24 de Dezembro, mais de 15.000 assinaturas já se encontravam recolhidas. Segundo a organizadora da petição, esta será entregue quando atingir 25.000 assinaturas - o que, pelo andar da recolha, deverá suceder ainda hoje.