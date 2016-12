Jorge Almeida - RTP 22 Dez, 2016, 10:59 / atualizado em 22 Dez, 2016, 12:13 | Mundo

O exército iraquiano continua a travar uma batalha para a reconquista de Mossul ao autoproclamado Estado Islâmico, que ocupa a maior cidade do norte do Iraque desde junho de 2014.



Num comunicado, a coordenadora das operações humanitárias da ONU no Iraque, condenou nos "termos mais fortes” o fogo de morteiros das últimas quarenta e oito horas.







Lise Grande afirmou que as baixas civis estavam “à espera de ajuda de emergência” quando foram atingidas.



“As pessoas que estão à espera de ajuda estão muito vulneráveis e precisam de auxilio. Elas devem ser protegidas e não ser um alvo”, disse a responsável das Nações Unidas.



As forças iraquianas, apoiadas pela coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, lançaram a 17 de Outubro uma grande ofensiva para reconquistar Mossul ao Daesh.



Até à data, o exército conseguiu apenas assumir o controlo de algumas partes do leste da cidade. Desde o início da operação militar, cerca de 100.000 pessoas foram deslocadas.







Na quarta-feira, a organização humanitária, Human Rights Watch, denunciou que o Estado Islâmico ataca “deliberadamente” civis que se recusam servir como “escudos humanos”.