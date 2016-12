PM britânica apela à unidade em 2017 após Brexit

Lusa 24 Dez, 2016, 07:53 | Mundo

May declarou que o país tem de estar unido e lutar por um novo estatuto internacional devido à anunciada saída da União Europeia (UE).

No referendo de junho, 52% dos eleitores britânicos escolheram a saída da UE, uma decisão que gerou uma forte clivagem entre os apoiantes e opositores do `brexit`. O resto do ano foi marcado por controvérsias pós-referendo.

A primeira-ministra afirmou que deseja dar início do processo formal de saída da UE, que pode demorar dois anos, em março.

"Ao sairmos da União Europeia, devemos aproveitar essa oportunidade histórica para forjar um novo e audaz papel no mundo e unir o nosso país ao avançarmos para o futuro. Devemos trabalhar juntamente com os nossos parceiros internacionais para promover o comércio, aumentar a prosperidade e enfrentar os desafios à paz e segurança no mundo", afirmou.

May disse na terça-feira que prevê negociar o `brexit` e as relações futuras do Reino Unido com a UE até 2019, mas um período de transição poderá ser necessário depois dessa data.

O tribunal supremo britânico deverá decidir em janeiro se é necessária aprovação do parlamento para que May inicie o processo de saída da UE.