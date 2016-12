Polícia alemã detém dois suspeitos de prepararem atentado em centro comercial

Lusa 23 Dez, 2016, 07:31 | Mundo

Os detidos são dois irmãos de 28 e 31 anos originários do Kosovo, segundo a polícia.

Estas detenções seguem-se ao atentado de segunda-feira com um camião em Berlim, num mercado de Natal, que matou 12 pessoas e foi reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico.

O ministro alemão do Interior, Thomas de Maizière, disse na quinta-feira que o tunisino Anis Amri, que solicitou asilo à Alemanha mas viu o pedido rejeitado, é "com alta probabilidade" o autor do atentado de Berlim, à luz das provas recolhidas no camião com que realizou o ataque.

"É crucial que a caça ao homem seja concluída tão depressa quanto possível", acrescentou o ministro.