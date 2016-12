Presidente turco acusa EUA de apoiar Estado Islâmico e partidos curdos na Síria

Lusa 28 Dez, 2016, 10:54 | Mundo

Recep Tayypi Erdogan afirmou em conferência de imprensa que a coligação apoia o grupo radical Estado Islâmico, assim como os curdos do Partido da União Democrática (PYD) que contam com um braço armado - Unidades de Proteção do Povo - uma milícia curdo-síria que combate no norte do Iraque os jhiadistas.

"Estão a dar apoio a terroristas, incluindo ao Estado Islâmico, Unidades de Proteção do Povo e ao Partido da União Democrática. É tudo muito evidente. Temos provas com fotos e vídeos", disse Erdogan numa conferência de imprensa na capital da Turquia.

Mesmo assim, o presidente turco não apresentou as provas sobre o suposto apoio dos Estados Unidos aos terroristas que combatem na Síria.

Para Erdogan o apoio de Washington aos grupos curdos que se opõem aos radicais islâmicos acaba por ajudar o Partido dos Trabalhadores do Curdistão, com meios financeiros e material bélico, que acaba por ser utilizado em território turco contras as autoridades de Ancara.

O chefe de Estado turco acrescentou que a operação militar turca "Escudo do Eufrates" iniciada em agosto vai continuar com a presença de soldados da Turquia no norte da Síria.

A operação "Escudo do Eufrates" foi lançada por Ancara para combater o Estado Islâmico e os grupos curdo-sírios na zona de fronteira com a Turquia.

Pelo menos 40 soldados turcos morreram desde agosto, 16 dos quais na quarta-feira passada.