RTP 22 Dez, 2016, 17:51 / atualizado em 22 Dez, 2016, 19:03 | Mundo

A investigação encontrou impressões digitais tanto no exterior do camião como na porta do motorista. “Neste ponto da investigação, assumimos que Anis Amir conduziu o camião. Um mandato de detenção foi hoje emitido”, afirmou a porta-voz da Procuradoria Federal.

Frauke Koehler confirmou ainda que se realizaram esta quinta-feira buscas em diferentes locais no Estado da Renânia do Norte – Vestfália e em Berlim. Frauke Koehler afirmou ainda que não foram feitas detenções.O ministro alemão do Interior já tinha indicado esta quinta-feira que o tunisino Anis Amri é, "com alta probabilidade", o autor do atentado de Berlim. Numa conferência de imprensa conjunta, a chanceler expressou esperança na “rápida detenção” do suspeito.