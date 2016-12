Paulo Alexandre Amaral, RTP 22 Dez, 2016, 12:02 / atualizado em 22 Dez, 2016, 14:11 | Mundo

Putin estima que esteja nos 60% a modernização que pretende implementar nas forças nucleares russas, referindo-se aos novos mísseis balísticos intercontinentais, bombardeiros estratégicos e submarinos nucleares. “Temos de reforçar o potencial militar das forças nucleares estratégicas, principalmente com sistemas de mísseis capazes de furar quaisquer escudos, já existentes ou futuros”, afirmou o presidente Putin durante uma reunião com os responsáveis das Forças armadas russas, citado pelas agências russas.



Uma decisão que vem na linha das decisões do ano passado, quando Putin anunciou 40 novos mísseis balísticos intercontinentais “capazes de penetrar os sistemas de defesa antiaérea mais sofisticados”.



Um dos assuntos que vem preocupando o Kremlin é a instalação na Roménia e Polónia de partes da rede do sistema antimísseis do Pentágono (designação do Ministério da Defesa dos Estados Unidos), apesar das garantias de Washington de que se trata de uma medida de precaução contra um eventual ataque iraniano ao Continente Europeu.



Moscovo tem uma leitura diferente desta movimentação, que vê como uma forma de os americanos diminuírem a sua capacidade nuclear de dissuasão, o que inevitavelmente destruiria o equilíbrio de forças entre as duas maiores potências militares do planeta: “É fundamental prestar atenção a qualquer alteração no equilíbrio de forças e da situação político-militar no mundo e sobretudo nas fronteiras russas. E corrigir atempadamente os nossos planos para eliminar potenciais ameaças contra o nosso país”, advertiu Putin.



Apesar das acusações deixadas por Putin, durante o verão, ao que disse ser a intenção da Nato de levar Moscovo a uma corrida desenfreada ao armamento, no que provocaria o romper do equilíbrio militar em vigor na Europa desde o fim da União Soviética, não se prevê que o Kremlin venha a ultrapassar o efeito dissuasor. A doutrina militar russa (2014) não contempla qualquer possibilidade de “um ataque preventivo” com ogivas nucleares. Esse tipo de armamento apenas seria utilizado em caso de agressão (contra a Rússia ou seus aliados) ou em caso de ameaça à existência do próprio Estado russo.



Estes desenvolvimentos fazem parte dessa demonstração de força, um equilíbrio fino que não permite excessos por parte quer dos estados Unidos, quer da Rússia. Por exemplo, no início da semana o presidente Putin fez questão de mostrar o novo caça T-50 da Força Aérea russa, uma máquina para fazer frente aos F-22 e F-35 americanos e o caça J-20 chinês.