Graça Andrade Ramos - RTP 22 Dez, 2016, 10:54 / atualizado em 22 Dez, 2016, 12:18 | Mundo

As Forças Aeroespaciais Russas destruíram mais de 700 campos terroristas na Síria, afirmou o ministro. "Desde o início da operação, os caças russos realizaram 17.800 ataques contra infraestruturas terroristas, atingindo 71 mil vezes as infraestruturas dos terroristas e eliminando assim 725 campos de treino, 405 fábricas de munições, 1.500 peças de equipamento militar e 35 mil militantes, incluindo 204 comandantes", citam as agências France Presse e Sputnik .



Cerca de nove mil militantes depuseram armas na Síria acrescentou o ministro, sublinhando que a intervenção de Moscovo tinha contribuído para deter o avanço do terrorismo na região, para manter o país unido e quebrar a "cadeia das revoluções coloridas" no Médio Oriente e em África.



"De forma geral, a operação permitiu resolver uma série de problemas geopolíticos: organizações internacionais terroristas receberam um golpe severop na Síria, a sua disseminação na zona foi suspensa, o apoio financeiro aos grupos de militantes... foi perturbado, o colapso do Estado Síro foi evitado, enquanto a cadeia das "revoluções coloridas" no Médio Oriente e em África foi quebrada", disse Shoigun, citado pela Sputnik.



A campanha russa na Síria iniciou-se no final de setembro de 2015 a pedido do Presidente Bashar al-Assad.



A 21 desse mês foram enviados para a base de Latakia 28 aviões russos de caça e de ataque ao solo. A 30 de setembro Moscovo aprovou o envio de tropas para a Síria.