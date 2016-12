Sequestradores ameaçam explodir avião desviado para Malta

RTP 23 Dez, 2016, 10:53 / atualizado em 23 Dez, 2016, 11:51 | Mundo

Imagem do avião no aeroporto internacional de Malta | DR

Um A320 da Afriqiyah Airways com 118 pessoas a bordo aterrou em Malta depois de ser tomado pro dois sequestradores.



O primeiro-ministro, Joseph Muscat, confirmou na sua conta Twitter ter sido informado de uma potencial situação de sequestro no aeroporto da ilha.





Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) December 23, 2016

Operação em marcha no aeroporto

Joseph Muscat acrescenta que está em curso uma operação das forças de segurança.Está em marcha a colocação de um dispositivo de segurança no aeroporto de Malta.Fonte das Forças Armadas contactada pelo britânicoconfirma que a operação está no terreno, envolvendo todas as unidades ao serviço na ilha, incluindo as forças especiais que constituem a unidade de contra-terrorismo.De acordo com as últimas indicações, trata-se de um voo doméstico que tinha levantado em Sebha rumo a Tripoli e que acabou desviado para a ilha de Malta.