Suspeito de atentado em Berlim dado como morto em Itália

Graça Andrade Ramos - RTP 23 Dez, 2016, 09:39 / atualizado em 23 Dez, 2016, 10:04 | Mundo

Anis Amri, de 24 anos, tinha contra si um mandado de captura europeu e terá sido morto num tiroteio com a polícia, afirma a agência Reuters.



Um pequeno vídeo publicado na revista italiana Panorama sugere que o tiroteio aconteceu de madrugada, com a polícia no escuro a rodear uma zona isolada no chão.







De acordo com a revista, o suspeito foi morto depois de um confronto com agentes durante um controlo de estrada rotineiro às três da manhã na praça I Maggio a Sesto S.Giovanni.



O homem sacou de uma pistola e disparou contra os agentes. Um agente em estágio, com nove meses de serviço atingiu-o mortalmente, tendo ficado ferido com uma bala de calibre 22.



A identificação foi confirmada graças a impressões digitais.



Anis Amri, de origem tunisina, já tinha vivido em Itália, tendo estado preso em Palermo durante quatro anos, por furtos, violência e fogo posto, antes de seguir para a Alemanha.



De acordo com o seu pai, terá sido na prisão italiana que se aproximou do extremismo muçulmano e se radicalizou.



Anis Amri só se tornou suspeito do atentado de segunda-feira em Berlim depois das análises forenses terem encontrados papéis de asilo em seu nome na cabine do camião de 40 toneladas lançado sobre a feira de Natal berlinense.



Impressões digitais encontradas na porta do camião vieram adensar as suspeitas.



A polícia alemã está sob uma chuva de críticas, depois de ter deixado escapar o suspeito entre os dedos. Ele já tinha sido investigado na Alemanha por ligações ao extremismo islâmico e estava na lista de mais de 500 suspeitos considerados capazes de levar a cabo atentados.



Mas nem quando foi detido por posse de papéis de identidade falsos foi deportado.



No início de 2016, Amri estaria a preparar um assalto para conseguir dinheiro para comprar armas que iria usar num atentado. As investigações não resultaram em dados concretos e acabaram por ser abandonadas.



Apesar de estar na lista de suspeitos "perigosos" o paradeiro de Anis Amri era absolutamente desconhecido das autoridades. A sua última morada oficial era um centro de refugiados que ele já abandonou há vários meses.