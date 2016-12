Turquia e Rússia chegam a acordo para um cessar-fogo em toda a Síria

RTP 28 Dez, 2016, 08:44 / atualizado em 28 Dez, 2016, 09:15 | Mundo

Este acordo deverá ser a base para uma negociação política entre o regime e a oposição que Moscovo e a Turquia pretendem organizar em Astana, no Cazaquistão, escreve a agência de notícias Anadolu.





Se a trégua for respeitada, o regime de Bashar Al-Assad compromete-se a iniciar negociações com todas as forças da oposição a Damasco, exceto os grupos considerados terroristas.



Isto significa que as organizações políticas curdas - PYD, Partido da União Democrática e as Unidades de Proteção do Povo - que combatem os extremistas do Estado Islâmico no norte da Síria podem ser excluídos das negociações por serem apontados como terroristas pelo governo de Ancara.



O acordo é anunciado duas semanas depois de a Turquia e da Rússia terem iniciado os primeiros contactos para o cessar-fogo na cidade de Alepo.

























A guerra na Síria dura já há seis anos. Pelo meio, contam-se vários acordos de cessar-fogo violados.Surge agora um entendimento entre a Turquia e a Rússia, uma semana depois de o embaixador Russo ter sido assassinado em Ancara quando discursava na inauguração de uma exposição.O atirador fazia parte das forças especiais de segurança turcas e acabou por ser abatido.