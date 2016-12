Voo líbio desviado por apoiantes de Kadhafi com armas falsas

Durante horas, o mundo olhou para um avião que tinha sido sequestrado e desviado para o aeroporto de Malta com a ameaça de explodir a qualquer momento.



No interior seguiam 111 pessoas, incluindo os dois homens alegadamente armados com uma granada e duas pistolas que sequestraram o airbus A320 da companhia líbia Afriqiyah Airways.



O voo doméstico saiu da cidade de Sabha quando eram 8h10 em Lisboa e tinha chegada prevista em Tripoli às 9h20. O sequestro aconteceu logo ao início do voo e foi comunicado quando se aproximavam do aeroporto de Mitiga em Tripoli.

Armas eram falsas

Em vez de aterrar onde deveria, o avião seguiu viagem rumo a Malta, onde aterrou às 10h32. Já em terra, há relatos difusos das exigências dos sequestradores. Ter-se-ão assumido como criadores de um partido pró-Kadhafi, o ditador líbio deposto e morto em 2011. O sequestro terá sido uma manobra de afirmação política.



Os passageiros foram libertados cerca de duas horas e meia depois. A polícia maltesa assumiu desde o início que não faria qualquer cedência. Passando algum tempo, um dos atacantes saiu do avião com uma bandeira da Líbia quando era governada por Kadhafi.



Foi a rendição dos atacantes que abandonaram depois o avião com a tripulação que ainda era refém. O primeiro-ministro de Malta anunciava pouco depois o fim do incidente.



Não houve vítimas nem tiros disparados, tendo-se depois descoberto que as armas eram falsas. O sequestro foi mais um episódio da turbulenta disputa política em que a Líbia está mergulhada desde a Primavera Árabe.