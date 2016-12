A necessidade de explicar mais e melhor 22 Dez, 2016, 14:38 João Fernando Ramos

Esta semana sentimos a necessidade de fazer uma reportagem mais alargada para o Jornal 2 com alguns dos motivos que levaram à guerra na Síria, explicando o posicionamento dos Estados da região, dentro de um complexo xadrez internacional, onde o petróleo e o gás e as centralidades deste gigantesco negócio acabam por ser uma das causas da tragédia.

Seria uma reportagem simples, dentro da linha que praticamos diariamente às 21h30 na RTP2, mas acabou por se tornar um verdadeiro fenómeno nas redes sociais e nas consultas no site da RTP. Foi a história mais vista do dia, com milhares de partilhas e comentários, com reações e perguntas que ainda hoje nos estão a chegar.



Fica claro que havia uma real falta de informação sobre um tema que nos leva horas e horas de emissões televisivas e milhões de artigos nos jornais.



Na conversa com o Paulo Dentinho, que nos acompanha diariamente nas ideias para este Jornal 2, ficavam ainda mais perguntas. Mesmo ele, que segue estes dias com muita atenção, tinha tantas coisas para perceber, para questionar. Na fúria de irmos tentando saber o que se passa em Alepo, ficamos sem perceber nada do que verdadeiramente está em causa.



Na equipa do 2, depois de termos feito esta abordagem, ficámos com essa sensação de termos apenas colocado uma pequena gota num oceano de dúvidas, muitas criadas por gigantescas máquinas de propaganda que acabam por marcar todas as guerras, sem nos deixarem perceber quem são os menos maus de cada conflito. A Síria é muito mais que um jogo de bons e maus. Pode bem ser o princípio do fim, se não quisermos perceber porque se fazem guerras assim.

