Benfica apura-se para `oitavos` da Taça Challenge de voleibol

Lusa 22 Dez, 2016, 21:58 | Outras Modalidades

A vitória do Benfica foi 'sofrida' e só chegou após 2:21 horas de um jogo que se desenrolou sempre com tendência de equilíbrio no marcador.



Com este sucesso na Suíça, o Benfica junta-se à Fonte do Bastardo no grupo dos 16 melhores de uma competição em que já foi semifinalista, há dois anos.