Rússia desiste de receber etapa da Taça do Mundo de biatlo depois de pressão internacional

Lusa 22 Dez, 2016, 19:06 / atualizado em 22 Dez, 2016, 19:06 | Outras Modalidades

A União Britânica de Biatlo juntou-se hoje à Noruega e República Checa no pedido de boicote e cancelamento da prova, que os russos agora declinam organizar, juntamente com os campeonatos mundiais de jovens.



Em causa está o relatório McLaren, cuja segunda parte foi publicada a 09 de dezembro, em que o investigador Richard McLaren encontrou "fortes provas de doping institucionalizado" na Rússia, que envolveram mais de 1.000 atletas de 30 modalidades, no período compreendido entre 2011 e 2015.



O órgão de cupula do desporto, que já suspendeu dois atletas da modalidade e se encontra a investigar outros 29 implicados no relatório, destacou os protestos de vários países e atletas como a razão para a desistência da organização da prova, que decorrerá em março do próximo ano.



A 16 de dezembro, o bicampeão olímpico Martin Fourcade ameaçou boicotar a Taça do Mundo se a federação internacional de biatlo se mostrasse benévola com os russos acusados de práticas de doping.



"Se a minha federação não tiver coragem para enfrentar o problema, os atletas terão de fazê-lo por conta própria", disse o atleta francês ao canal de televisão norueguês NRK, garantindo ainda que equaciona dizer a outros atletas para "não competirem" se "nada for feito em janeiro".