Triatlo: Melanie Bronze assina pela «águias»

RTP 23 Dez, 2016, 20:48 / atualizado em 23 Dez, 2016, 22:33 | Outras Modalidades

A triatleta garante que vai encarar esta nova etapa com “responsabilidade”: “É um grande desafio. Ainda por cima, o Benfica é um grande Clube e será uma responsabilidade não o deixar ficar mal. Será um desafio conseguir atingir os meus objetivos e ao mesmo tempo representar bem o Benfica”.



Aos 20 anos conseguiu o excelente terceiro lugar no Europeu de sub-23. Foi este o resultado que colocou em si as atenções dos grandes amantes do triatlo a nível mundial: “Este último ano tem corrido muito bem, tenho alcançado os meus objetivos e «subido» na minha carreira. Tenho conquistado novos lugares no estrangeiro e isso traz uma enorme responsabilidade e um grande orgulho ao mesmo tempo, por ter conseguido atingir os meus objetivos. Espero que estes quatro anos sejam ainda mais desafiantes”



Com 21 anos, é já considerada o novo valor do triatlo feminino nacional.