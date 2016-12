Atrasos no 112 põem em causa atendimento a emergências

Fotografia: Rafael Marchante - Reuters

As fragilidades são reconhecidas pela direção do próprio Instituto de Emergência Médica. O presidente aponta que, em comparação com dezembro de 2015, há em média mais chamadas.



A RTP acompanhou já vários casos. No dia 20 de dezembro, um caso de intoxicação na freguesia lisboeta de Santa Justa foi registado às 19h47. A ativação do meio de emergência só aconteceu às 20h11. Já em Marvila, um atendimento foi concretizado às 22h25, mas o socorro só foi ativado mais de meia hora depois. O transporte do doente para o hospital só começou às 23h41.



A assistência regista atrasos, o que se reflete no terreno. Os operadores garantem que uma em cada quatro chamadas de emergência fica por atender. A Comissão de Trabalhadores denuncia que houve ambulâncias com horários suprimidos por falta de recursos humanos e que deveriam ter sido assegurados em horas extraordinárias.



O trabalho extraordinário é neste momento o garante do funcionamento do INEM: há quem já tenha ultrapassado as 150 horas extraordinárias num ano. O presidente do instituto já avançou à RTP que haverá mais contratações de 2017.