Boletim clínico confirma Mário Soares em estado crítico

RTP 24 Dez, 2016, 16:02 / atualizado em 24 Dez, 2016, 17:28 | País

O boletim emitido às 16 h era extremamente lacónico e remetia para um outro a emitir às 20h.



O porta-voz do hospital da Cruz Vermelha, José Barata, afirmou hoje que o ex-presidente Mário Soares "está em estado crítico". Em declarações aos jornalistas, explicou que o "estado de saúde [do ex-Presidente] voltou a agravar-se com um episódio súbito às 11:00".



"A situação é crítica e o estado é grave neste momento", limitou-se a dizer o porta-voz, recusando dar mais pormenores.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tinha entretano interrompido a sua agenda para visitar Mário Soares, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa.



No final da visita, onde esteve com a filha de Soares, Isabel, Marcelo Rebelo de Sousa não fez declarações aos jornalistas.



A visita do Presidente aconteceu horas depois de ter sido noticiado que a situação clínica do ex-Presidente Mário Soares se agravou subitamente, de acordo com uma fonte do Hospital da Cruz Vermelha.



Também o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, falou hoje à tarde com João Soares, o filho do fundador do PS, que lhe deu conta da situação clínica do pai.



"Mário Soares não está melhor, mas vamos aguardar que haja uma evolução favorável", disse à Lusa fonte do gabinete do presidente da Assembleia da República.



(c/ Lusa)