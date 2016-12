Boletins clínicos suspensos enquanto Soares permanecer `estável`

RTP 31 Dez, 2016, 12:08 / atualizado em 31 Dez, 2016, 12:26 | País

O Hospital da Cuz Vermelha e a família decidiram este sábado suspender os boletins clínicos diários que informavam o país sobre as condições vitais de Mário Soares.



Nas últimas 24 horas não se registaram alterações e o ex-Presidente mantém-se 'estável' apesar do prognóstico ser muito reservado.



Os boletins clínicos só serão retomados se houver alterações no estado de saúde de Mário Soares, referiu esta manhã o porta-voz do hospital, José Barata.



Com Lusa

"Em relação ao dia de ontem (sexta-feira) não houve qualquer alteração à situação clínica do Presidente Mário Soares, mantendo-se o prognóstico muito reservado", declarou José Barata, acrescentando que só haverá nova informação "quando houver uma alteração no estado de saúde" de Mário Soares.A família do ex-governante decidiu ainda contra o prolongamento artificial da vida de Soares.Internado desde o dia 13 de dezembro, o antigo Presidente da República e também ex-primeiro-ministro fora transferido no dia 22 dos cuidados intensivos para a "unidade de internamento em regime reservado" do Hospital da Cruz Vermelha, depois de sinais de melhoria do estado de saúde.No entanto, no sábado passado, um agravamento súbito da situação clínica obrigou ao regresso do antigo chefe de Estado à unidade dos cuidados intensivos.