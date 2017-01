Bombeiros de Fátima dizem ser difícil acudir a todas as solicitações

Lusa 02 Jan, 2017, 17:19 | País

Num comunicado em que faz o balanço de 2016, o presidente dos Bombeiros Voluntários, Alberto Caveiro, reconhece "a grande discrepância entre os meios de intervenção da corporação e o elevado número de solicitações a que os bombeiros são chamados".

No entanto, faz um balanço positivo do serviço desenvolvido pela corporação durante o último ano.

"Posso apresentar um exemplo recente: a 29 de dezembro de 2016 ocorreu mais um acidente com gravidade na avenida Papa João XXIII. Envolveu um automóvel e uma moto e resultou em quatro feridos, um deles em estado grave. No momento em que fomos chamados, tínhamos três das quatro ambulâncias fora do quartel a dar resposta a outras situações, também elas graves", revelou.

O responsável acrescentou que "a viatura médica de emergência do hospital de Leiria esteve em três ocorrências em Fátima nessa manhã", salientando que "não se pode estar em dois lados ao mesmo tempo".

"Com os atuais meios, é difícil acudir a todas as solicitações", referiu Alberto Caveiro, ao declarar que, em 2016, os Bombeiros de Fátima foram chamados a mais de duas mil emergências.

Segundo o responsável, a área de intervenção da corporação serve uma população residente na freguesia de Fátima e os mais de 6.700.000 de visitantes da cidade. Além disso, têm ainda sob a sua responsabilidade o troço da autoestrada no Norte entre Leiria e Torres Novas, além do IC9 na zona de proximidade com a freguesia de Fátima.

Alberto Caveiro disse ainda que uma grande percentagem de serviço é realizada junto dos lares de idosos, "o que origina um grande volume de trabalho, tanto no serviço de transporte de doentes não urgentes, como nas emergências associadas à elevada idade dos utentes".

"Temos ainda as instituições que servem as pessoas com deficiência, vários estabelecimentos escolares, alguma indústria, onde se destaca a indústria dedicada à exploração e transformação da pedra, sem falar dos milhões de peregrinos e turistas. Fátima é, e ainda bem, uma cidade em desenvolvimento e em crescimento, o que origina depois um grande número de situações e ocorrências", sublinhou.

Para 2017, o presidente da corporação espera ter concluído o novo quartel dos bombeiros, cujo processo de aquisição dos terrenos por parte do Município de Ourém está "em fase final".

"O orçamento provisório para a construção da obra situa-se nos 1.500.000 euros. Em 2017, os bombeiros de Fátima irão promover um cortejo de angariação de verbas com o objetivo único de ajuda à construção do quartel".