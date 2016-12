Reportagem da RTP "Tejo: O Rio Perdido" recebe prémio A RTP foi distinguida com o Prémio António Paulouro da III Edição do Prémio de Jornalismo do Jornal do Fundão com a grande reportagem Tejo: O Rio Perdido, emitida no programa Linha da Frente.

O que vê nesta fotografia? Um homem ou uma mulher? Vinte atores portugueses deram corpo a uma figura de outro género para a exposição "Gineceu Androceu". Em entrevista à RTP, o diretor artístico revela que o conceito segue agora para o Brasil.

Postal da Grande Guerra Uma rubrica do site da RTP e do Jornal 2 dentro do contexto evocativo do centenário da Grande Guerra. Emitida todas as segundas-feiras.