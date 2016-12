Lusa 23 Dez, 2016, 21:29 / atualizado em 23 Dez, 2016, 21:38 | País

"Hoje, dia 23 de dezembro, Paulo Lalanda e Castro veio para Portugal, tendo viajado num avião que aterrou pelas 17:00 no aeródromo de Tires", disse Ricardo Sá Fernandes.



No comunicado, o advogado refere também que Paulo Lalanda e Castro "disponibilizou-se às autoridades para depor já amanhã [sábado] ou em qualquer outra data que venha a ser marcada".



"Paulo Lalanda e Castro quer ser ouvido no processo da denominada `Operação O Negativo`, tal como por si já diversas vezes requerido, de forma a poder esclarecer cabalmente todas as questões que as autoridades judiciárias portuguesas que querem ver esclarecidas", acrescenta no comunicado.

Libertação ordenada por juiz alemão

Paulo Lalanda e Castro chegou a ser detido na Alemanha no âmbito de um mandado de detenção europeu, mas um juiz alemão ordenou a sua libertação por ter considerado injustificado o pedido.



O juiz alemão considerou que não se justificava o mandado de detenção europeu de Lalanda e Castro, porque este, que é arguido em outros processos em Portugal, "sempre esteve contactável, não sendo preciso a sua detenção para ser ouvido em Lisboa", explicou Ricardo Sá Fernandes.



Lalanda e Castro é arguido nos processos `Operação Marquês` e `Vistos Gold`.



No inquérito da `Operação O Negativo`, dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa, investigam-se suspeitas de que Lalanda e Castro e Luis Cunha Ribeiro - ex-presidente do INEM -, que estava ligado a procedimentos concursais públicos na área da saúde, terão acordado entre si que este último utilizaria as suas funções e influência para beneficiar indevidamente a Octapharma.



Em causa estão factos suscetíveis de se enquadrarem na prática de crimes de corrupção ativa e passiva, recebimento indevido de vantagem e branqueamento de capitais.



No âmbito deste processo, foram igualmente constituídos arguidos um representante da Associação Portuguesa de Hemofilia e dois advogados, um deles Farinha Alves.