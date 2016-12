RTP 23 Dez, 2016, 18:55 / atualizado em 23 Dez, 2016, 19:12 | País

O chefe de Estado considera que “não sendo uma solução ideal”, o acordo com os lesados do papel comercial do BES vem diminuir “a situação de sofrimento e de penosidade em que se encontram”.



Quanto a eventuais custos que possam sobrar para os contribuintes, o Presidente recorda que “a solução encontrada é um veículo privado”.



“No fim desta gestão, se verá se há uma diferença negativa ou não. Se houver uma diferença negativa pode significar algum, esperemos pequeno, custo para os contribuintes. Se não houver diferença negativa não haverá custos para os contribuintes”, explicou.



"Contente" com acordo "positivo"



Marcelo Rebelo de Sousa afirmou ainda que ficou “contente” com o acordo conseguido na concertação social. Apesar de PCP e BE não concordarem com a redução da Taxa Social Única permitida pelo Executivo, o Presidente aponta que o acordo é “positivo”, permitindo aumentar o salário mínimo e compensar as empresas.

“Temos de pensar nos milhares e milhares de pequenos e médios empregadores por este país fora que teriam com a subida do salário mínimo problemas complicados em termos da gestão das suas empresas”, explicou.Marcelo notou ainda que as contas indicam que não haverá prejuízo para a Segurança Social fruto da redução da TSU. Apesar da oposição dos partidos mais à esquerda que apoiam o Governo, o Presidente não acredita que o acordo vá “ter consequências em termos de paz social”.O Presidente mostra-se ainda satisfeito com os números do défice revelados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. “O otimismo do primeiro-ministro parece mostrar que ele sabe mais coisas do que nós sabemos e que espera ainda melhor do que o défice de setembro”, apontou.O Presidente da República tinha chamado os jornalistas para desejar um feliz Natal aos portugueses, não esquecendo de fazer referência aos que vivem no estrangeiro ou estão em missão.“O Natal é um tempo de família, de encontro, é um tempo para, mesmo quem tenha a família dividida, evocar os que estão longe”, explicou o chefe de Estado. “Estou solidário com todos, sobretudo com os mais sacrificados”, acrescentou.