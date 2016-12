Partilhar o artigo Medicamentos para dor oncológica moderada a forte com 90% de comparticipação Imprimir o artigo Medicamentos para dor oncológica moderada a forte com 90% de comparticipação Enviar por email o artigo Medicamentos para dor oncológica moderada a forte com 90% de comparticipação Aumentar a fonte do artigo Medicamentos para dor oncológica moderada a forte com 90% de comparticipação Diminuir a fonte do artigo Medicamentos para dor oncológica moderada a forte com 90% de comparticipação Ouvir o artigo Medicamentos para dor oncológica moderada a forte com 90% de comparticipação

Tópicos:

Oxicodona,