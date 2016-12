Município de Leiria aprova voto de louvor às comunidades educativas do concelho

Lusa 22 Dez, 2016, 12:09 | País

Com esta iniciativa, a autarquia pretende deixar registada a gratidão, apreço e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelas comunidades educativas em prol dos estudantes e do seu sucesso, afirmando Leiria como Concelho Educador, refere uma nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A Câmara de Leiria considera que as comunidades educativas, "com o seu esforço e dedicação, têm contribuído para a melhoria da qualidade das aprendizagens e sucesso educativo dos alunos do concelho".

"Esta decisão surge na sequência do reconhecimento obtido pelos alunos de Leiria em importantes relatórios que avaliam o desempenho escolar, entre os quais o relatório internacional "Trends in Internacional Mathematics and Science Study (TIMSS 2015), divulgado no dia 29 de novembro, e segundo o qual os alunos do ensino básico do concelho alcançaram os melhores resultados a matemáticas e ciências, tal como o último "Programme for Internacional Student Assessment (PISA)", de dezembro, em que os alunos portugueses obtiveram um resultado acima da média da OCDE".

No texto do voto de louvor, apresentado pela vereadora da Educação, Anabela Graça, refere-se que os bons resultados obtidos resultam do trabalho empenhado desenvolvido nas escolas por docentes, não docentes, alunos e direções dos estabelecimentos de ensino, sendo ainda valorizado o papel das famílias no acompanhamento diário da vida escolar dos seus educandos.

A vereadora destacou ainda "o papel dos professores e educadores, em particular o seu desempenho e dedicação enquanto profissionais", que "nem sempre têm sido reconhecidos na sociedade portuguesa".

O concelho de Leiria apresenta uma taxa de abandono escolar residual, enquanto a retenção de alunos é das mais baixas do país.