Nevoeiro sobre Lisboa empurrou dez aviões para Faro

Carlos Santos Neves - RTP 24 Dez, 2016, 09:34 / atualizado em 24 Dez, 2016, 11:37 | País

Fonte da ANA - Aeroportos de Portugal, ouvida pela agência Lusa, deu nota de constrangimentos causados pela escassa visibilidade. Os trabalhadores da Groundforce estão a cumprir uma paralisação de 24 horas convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC).



O Aeroporto Humberto Delgado esteve mesmo a funcionar em regime de LVO (Low Visibility Operations) até cerca das 10h00.

Foram dez os aviões que divergiram para o Algarve. Apesar dos atrasos nas partidas e chegadas, não foram cancelados quaisquer voos.



Quanto à greve dos trabalhadores dos serviços de handling - assistência em terra -, a ANA assegura que “não está a ter impactos”. Apela, ainda assim, aos passageiros para que se dirijam com antecedência ao aeroporto e privilegiem o uso de bagagem de porão, “facilitando assim o processo de controlo de segurança de pessoas e bens”.

As jornadas de greve

c/ Lusa

Na quinta-feira a empresa alertava, em comunicado, para a possibilidade de “o processamento de passageiros nos aeroportos nacionais” vir a “sofrer constrangimentos” por causa das paralisações previstas para este sábado e para os dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro.“Durante os dias abrangidos pelos pré-avisos de greve”, recomenda a ANA-Aeroportos de Portugal, os passageiros devem apresentar-se “no aeroporto com a devida antecedência” e seguir “as instruções transmitidas pela sua companhia aérea”.Além da greve nesta véspera de Natal, está agendada uma outra para 28, 29 e 30 de dezembro, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava). Nessa altura vão parar as duas principais empresas de- Groundfource e Portway.“Esta paralisação é na defesa dos trabalhadores, das empresas e do sector, mas também do turismo e da economia nacional”, explicou o Sitava nos pré-avisos de greve, acusando a Autoridade Nacional da Aviação Civil – ANAC de ser responsável pelo “licenciamento ilegal da operação Ryanair/Groundlink” e pelo impasse na TAP.No mesmo período (dias 27, 28 e 29 de dezembro) vão também fazer greve os trabalhadores da Prosegur e da Securitas, responsáveis pela segurança e controlo dos passageiros. O Sitava justifica esta paralisação com o facto de não ter sido obtido um acordo para o novo Contrato Coletivo de Trabalho com a Associação de Empresas de Segurança.O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos esteve reunido na sexta-feira com o Governo. A posição do Executivo será apresentada no início da próxima semana em plenário de trabalhadores.