Partilhar o artigo Parlamento aprova recomendações do BE e PCP para uniformização do calendário escolar Imprimir o artigo Parlamento aprova recomendações do BE e PCP para uniformização do calendário escolar Enviar por email o artigo Parlamento aprova recomendações do BE e PCP para uniformização do calendário escolar Aumentar a fonte do artigo Parlamento aprova recomendações do BE e PCP para uniformização do calendário escolar Diminuir a fonte do artigo Parlamento aprova recomendações do BE e PCP para uniformização do calendário escolar Ouvir o artigo Parlamento aprova recomendações do BE e PCP para uniformização do calendário escolar

Tópicos:

Educadores,