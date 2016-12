Revista do Ano 2016 Recorde neste trabalho da RTP os momentos mais marcantes do ano que agora expira no país e no mundo.

O Atlântico pode morrer para dar à luz um novo supercontinente Cientistas estimam que dentro de 300 milhões de anos nasça um novo supercontinente: Aurica.

Postal da Grande Guerra Uma rubrica do site da RTP e do Jornal 2 dentro do contexto evocativo do centenário da Grande Guerra. Emitida todas as segundas-feiras.