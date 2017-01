PSP apreende 19 quilos de cocaína na Grande Lisboa

Lusa 02 Jan, 2017, 17:20 / atualizado em 02 Jan, 2017, 17:21 | País

O Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública anunciou hoje a apreensão de mais de 19 quilogramas de cocaína, avaliada em cerca de dois milhões de euros, e a detenção de quatro suspeitos.

Segundo o Cometlis, estes elementos, com idades entre 27 e 35 anos, faziam parte de um "grupo altamente organizado" com "uma hierarquia bem definida". A droga era proveniente da América do Sul (Venezuela) e o transporte efetuado por via aérea em voos comerciais.

"Constatou-se que o grupo abastecia, através de outros colaboradores, parte da Área Metropolitana de Lisboa, em concreto os concelhos de Odivelas, Loures, Lisboa e Amadora. Além destes locais, o grupo tem ligações, no que respeita à distribuição do produto estupefaciente, à zona norte e centro do país", refere o Cometlis.

A investigação durava há cerca de um ano e, de acordo com o comandante da Divisão Policial de Loures, Jorge Resende da Silva, dois dos suspeitos "são funcionários do aeroporto" e foram detidos em flagrante delito.