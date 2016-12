Quercus destaca reflorestação "alarmante" e fim de concessões no Algarve em 2016

Lusa 28 Dez, 2016, 16:16 | País

A associação ambientalista divulgou hoje o balanço deste ano para o ambiente e lista as perspetivas para 2017, recordando que "ficaram por cumprir algumas promessas do Governo", como a revogação do regime de arborização, e que em situações como a do Festival Marés Vivas ou da Caça na Malcata "o Ministério do Ambiente não esteve claramente bem".

Agora a Quercus, liderada por João Branco, espera que o executivo português "tenha uma voz mais ativa junto do Governo espanhol, de modo a que a Central Nuclear de Almaraz, a funcionar em fim de vida útil e localizada a apenas 100 quilómetros da fronteira, encerre definitivamente a sua atividade".

Entre as tarefas que aponta para o novo ano está a reavaliação das barragens do Alto-Tâmega, projeto com "impactes ambientais muito significativos", o aumento da ambição no peso das renováveis, depois da aprovação de legislação europeia "aquém do potencial" e o avanço de "mais e melhor" investimento na sensibilização para a conservação da natureza.

A Quercus defende que o Ministério do Ambiente deve legislar e proibir a largada de balões, normalmente em eventos como os festivais, "atendendo aos impactes ambientais, muitos deles irreversíveis", associados ao material de que são feitos.

Os ambientalistas defendem que o grande desafio futuro é conciliar um contexto "cada vez mais premente de alteração de comportamentos, de modo a garantir a sustentabilidade do planeta" com o crescimento da economia.

A quarta posição de Portugal em termos de desflorestação lidera a lista da Quercus de piores factos ambientais de 2016, e a associação refere que, entre 2001 e 2014, Portugal perdeu 566.671 hectares de floresta e, entre 2001 e 2012, ganhou 286.549 hectares, o que revela menos 280.122 hectares.

A revogação da proibição de caçar na Reserva Natural da Serra Malcata, 23 anos depois da publicação da portaria que interditava esta atividade numa área preferida pelo lince ibérico, pode, segundo a Quercus, "colocar em causa a recuperação de várias espécies".

Solos contaminados em locais não licenciados e descargas poluentes no rio Tejo são outros alertas negativos dos ambientalistas.

Ao contrário, entre os melhores factos ambientais de 2016, está o fim das concessões para a exploração de hidrocarbonetos na região do Algarve, apesar de ser uma "medida incompleta", já que outros contratos para exploração de combustíveis fósseis continuam em Portugal.

A intenção do Governo de proibir a utilização de pesticidas com glifosato em locais públicos, como jardins infantis e parques urbanos, a decisão da Comissão Europeia de não alterar as diretivas para as aves e os habitats e a ratificação e entrada em vigor do Acordo de Paris contra as alterações climáticas têm igualmente o acordo da Quercus.

Os ambientalistas também ficaram satisfeitos com o chumbo do Governo ao Parque Eólico de Torre de Moncorvo e com a reavaliação do Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico, com o cancelamento da construção dos projetos do Alvito, na Beira-baixa, e de Girabolhos, no concelho de Seia, assim com a suspensão do de Fridão, no rio Tâmega.