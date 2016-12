Reportagem da RTP "Tejo: O Rio Perdido" recebe prémio

RTP 28 Dez, 2016, 14:43 / atualizado em 28 Dez, 2016, 14:47 | País

O primeiro lugar ex aequo coube ao trabalho do jornalista Jorge Almeida e do repórter de imagem Rui Rodrigues, com edição de Samuel Freire e produção de Cristina Godinho.



A reportagem Tejo: O Rio Perdido, emitida em setembro de 2015, deu voz a ambientalistas que denunciaram o incumprimento do acordo ibérico sobre o grande curso fluvial com nascente na Serra de Albarracín, em Espanha, e estuário na capital portuguesa.



Este trabalho jornalístico dá conta do incumprimento do caudal mínimo ecológico por parte das autoridades espanholas e da degradação da qualidade da água.



A equipa de reportagem da estação pública viajou desde a nascente até à foz, constatando no terreno as denúncias dos ambientalistas.



Veja ou reveja aqui a grande reportagem Tejo: O Rio Perdido.