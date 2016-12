RTP 28 Dez, 2016, 09:39 / atualizado em 28 Dez, 2016, 13:49 | País

José Manuel Moura, que tomou posse como comandante do Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS) em dezembro de 2012, foi informado desta decisão na terça-feira, segundo fonte próxima do processo, citada pela Lusa.



O segundo comandante da Proteção Civil vai ser Albino Tavares, até agora comandante do Grupo de Intervenção Proteção e Socorro (GIPS) da GNR.



A ministra da Administração Interna vê estas mudanças na estrutura da Proteção Civil como um processo "absolutamente natural".



Foto: António Cotrim - Lusa

"Há um novo presidente [da Autoridade Nacional de Proteção Civil] que tem toda a legitimidade para escolher e propor uma nova equipa para trabalhar com ele. Não tem nada a ver com as pessoas, aliás o comandante Moura sempre foi um excelente profissional e todos temos que lhe agredecer o trabalho que desempenhou", justificou Constança Urbano de Sousa.Todos os comandantes distritais de Operações de Socorro estavam em comissão de serviço no momento da entrada em funções do atual Governo, que decidiu não renovar essas comissões e deixar a decisão para o final do ano.