A denúncia surgiu na primeira página do Jornal de Notícias desta quarta-feira. O diário adianta que só a Universidade do Porto contratou 40 docentes sem remuneração, destacando ainda dados do Ministério da Ciência e do Ensino Superior que apontam em 2014 para a existência de 176 casos a nível nacional.



A Universidade do Porto contextualiza, dizendo que estes contratos estão previstos na lei e são já uma tradição. O Presidente do Conselho de Reitores acrescenta que não estão em causa professores responsáveis por disciplinas mas pessoas que têm uma colaboração muito específica.



As justificações não convencem o Sindicato Nacional do Ensino Superior. Em entrevista à RTP3, o presidente da estrutura sindical considera que esta é uma “prática imoral”, denunciando ainda que “há muita pressão sobre bolseiros para que lecionem” com recurso a esses mecanismos.



“Situação pontual”

O sindicalista aponta que a situação se agravou desde 2010. “A mudança de Governo não interferiu em nada nesta situação e tem de interferir”, defende. O sindicato pede ao ministro que “intervenha de imediato”, suspendendo esses regulamentos.Gonçalo Velho rejeita a justificação que estão em causa pessoas com colaborações muito específicas, garantindo que este tipo de contratação pretende “pressionar aqueles que têm situações mais frágeis”, nomeadamente quem está em início de carreira.Gonçalo Velho adianta à RTP que está a circular uma petição que conta já com cinco mil assinaturas pelo fim da precariedade no ensino superior.O presidente do Conselho de Reitores das Universidade considera que a existência de docentes a trabalhar nas faculdades sem remuneração é uma "situação pontual, está prevista na lei e não tem por objetivo a redução de custos"."Normalmente esta situação é de natureza pontual num quadro da chamada contratação sem remuneração, que é uma figura para professores convidados, que existe, está prevista na lei e é algo que até é bastante importante e positiva para as universidades", explicou António Cunha.De acordo com o responsável, esta figura é aplicada num contexto muito próprio e muito específico e destina-se a enquadrar situações particulares. António Cunha rejeita que se trate de um modo de reduzir custos. O responsável diz não conhecer nenhum caso mas admite que possa haver “alguma situação” de “utilização exagerada do mecanismo”."Estes docentes não se usam para suprir necessidades de funcionamento ou reduzir custos de operações das universidades. São pessoas normalmente ligadas à instituição ou ao exterior e cuja contribuição em determinado momento é importante", disse.