Socorro em risco devido a atrasos no 112

Foto: Nuno Patrício - RTP

Uma em cada quatro chamadas de emergência fica por atender, garantem os operadores.



Alerta vermelho também na assistência, com atrasos que comprometem a resposta aos cidadãos. No 112, em vez dos recomendados sete segundos para o atendimento o INEM está a demorar três minutos.



Atrasos que se refletem no terreno. A RTP teve acesso a vários casos que o comprovam. No dia 20, um caso de intoxicação na freguesia de Santa Justa foi registado às 19h47. A ativação do meio de emergência só aconteceu às 20h11.



Um exemplo dos muitos atrasos sistemáticos que vão do centro de orientação de doentes aos profissionais no terreno, por falta de recursos humanos. Fragilidades reconhecidas pela direção do próprio Instituto de Emergência Médica.

Indignação alastra

A situação agrava-se agora com os trabalhadores a acusarem a direção de violar a lei ao não serem informados da reorganização dos meios para este mês. E destacam a supressão de alguns deles.



A indignação alastra nas fileiras do INEM que em agosto já apresentava um défice de 2500 horas de trabalho normal nas escalas globais.



Sem responsabilidades apuradas e esclarecimentos da direção, os trabalhadores convocaram uma reunião de emergência para esta quinta-feira. No horizonte, medidas que podem afetar um dispositivo já mais fragilizado neste periodo de festas.