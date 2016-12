Urgências sobrelotadas. Doentes chegam a esperar 15 horas

Paula Rebelo, Filipe Canhoto Ribeiro - RTP 28 Dez, 2016, 13:57 / atualizado em 28 Dez, 2016, 14:06 | País

É o caso do Santa Maria, em Lisboa, que teve de receber dezenas de doentes do Amadora-Sintra e do São Francisco Xavier. As dificuldades sentem-se nos serviços um pouco por todo o país.







Face a mais de 30 por cento de falsas urgências, assume-se que num pico aconteça o pior.



"As pessoas procurem os cuidados de saúde primários sempre que possível porque um dia teremos que chegar ao limite de impedir que pessoas que não sejam referenciadas" sejam atendidas, disse João Sá.



Em Braga, desde segunda-feira que não há mãos a medir. O hospital pediu diretamente apoio aos centros de saúde.









"Uma das primeiras medidas foi cancelar as cirurgias programadas de rotina, não prioritárias, para dar lugar aos doentes prioritários de urgência", disse Silvério Cordeiro, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Gaia. "Assim libertamos camas de um lado para que os doentes saiam das urgências dos corredores e vão para essas camas".

Em Gaia chegaram a contar-se mais de 12 horas para atendimento com a situação a normalizar a meio da manhã. Foi mesmo criado um gabinete de crise."Uma das primeiras medidas foi cancelar as cirurgias programadas de rotina, não prioritárias, para dar lugar aos doentes prioritários de urgência", disse Silvério Cordeiro, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Gaia. "Assim libertamos camas de um lado para que os doentes saiam das urgências dos corredores e vão para essas camas".

Desde o Natal que se assiste a um pico generalizado nas urgências do país. O Hospital de Santa Maria registou na passada segunda-feira mais de 850 doentes na urgência. À RTP o presidente do Conselho de Administração assume estar a receber diretamente doentes de Cascais, Vila Franca de Xira, Mafra e da àrea do São José. CODU e bombeiros encaminham doentes do Amadora-Sintra, Loures e Francisco Xavier por estes estarem lotados.





Para a Ordem dos Médicos a situação revela-se caótica e prova que há serviços de apoio que não funcionam. "É evidente que não é um serviço eficaz e a procura das urgências evidencia-o", afirmou José Manuel Silva, bastonário da Ordem dos Médicos. "Não se sente que a Linha de Saúde 24 retire um único doente da urgência. Na verdade eu considero que é um investimento desproporcionado, exagerado, sem verdadeiros benefícios para os cidadões e que devia ser dirigido, esse mesmo investimento, para os cuidados primários e para as urgências hospitalares", acrescentou o Bastonário.



Já o Ministério da Saúde mantém a confiança no serviço e apela aos utentes que procurem os centros de saúde. Trinta com horário alargado na região de Lisboa e Vale do Tejo e 25 a Norte.

Na urgência do maior hospital do norte, o São João, a espera é desde terça-feira a palavra de ordem. Mais de mil utentes acorreram aos serviços. "Não há recursos possíveis, quer físicos quer humanos, para atender tantos doentes", disse João Sá, diretor da urgência do Centro Hospital do São João. "Chegamos a não ter gabinetes para médicos para uma procura tão grande".