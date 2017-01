Venda automóvel em 2016 foi positiva mas em desaceleração face a anos anteriores

Foto: Lusa

Apesar disso e de acordo com a ACAP, este crescimento traduz-se numa desaceleração do mercado automóvel face aos dois anos anteriores, uma vez que as vendas de carros subiram 24% em 2015 e 36% em 2014.



Neste sentido, a ACAP admite que "a retoma gradual do mercado para níveis anteriores à crise poderá estar concluída", antecipando "taxas de crescimento mais moderadas" do volume de vendas de automóveis, "refletindo a dinâmica da economia e do emprego".



Por tipos de veículos, em 2016, as vendas de ligeiros de passageiros aumentaram 16,2% (para as 207.345 unidades), as de veículos comerciais ligeiros subiram 13% (34.874 carros) e as de veículos pesados de passageiros e de mercadorias cresceram 19,4% (5.124 unidades).



Considerando apenas o mês de dezembro, verifica-se que foram vendidos 17.003 automóveis ligeiros de passageiros (+29,4%), 4.551 veículos comerciais ligeiros (+22,1%) e 608 pesados (+41,1%).