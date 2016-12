Acordo de Concertação Social abre feridas políticas

O Salário Mínimo Nacional passa para 557 euros em janeiro. Um aumento de 5% que vai beneficiar mais de 600 mil pessoas.



"O Aumento do ano passado (também 5%) não teve efeitos negativos na sustentabilidade das empresas, no desemprego. Pelo contrário criaram-se novos postos de trabalho. É isso que queremos garantir também para este ano", diz Manuel Cabrita.



Um dos protagonistas das negociações lembra que este acordo é também um sinal de paz social e uma mensagem para quem na Europa olha com ceticismo para as opções políticas do governo.



Bloco de Esquerda, PCP e Verdes estão contra as cedências aos patrões. Heloísa Apolónia falou mesmo numa violação dos acordos do governo com o seu partido.



O assunto promete abrir uma ferida profunda na coligação que à esquerda apoia o governo.



No Jornal 2 o Secretário de Estado do Trabalho lembra no entanto que qualquer acordo se faz de cedências de parte a parte e destaca o facto de o documento vincular quem o assina à revitalização da contratação coletiva, um instrumento que considera fundamental para a regulação das relações de trabalho.



Nos próximos 18 meses nenhum contrato coletivo será denunciado. Um ano e meio em que se negociarão as novas condições gerais para que estes instrumentos, em que empresas e sindicatos chegam a entendimentos negociados de médio prazo, sejam mais abrangentes.