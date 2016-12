"Acordo foi difícil, mas importa aplaudir o encontro de vontades"

Com os acordos dos dois últimos anos, que apenas a UGT subscreveu do lado dos trabalhadores, mais de 600 mil pessoas passaram de 505 euros mensais para um salário de 557 euros. No Jornal 2 Carlos Silva recorda que o documento agora acordado garante que o SMN vai progredir pelo menos até aos 600 euros até 2019.



A UGT criticava a proposta do governo de garantir um desconto de 1% na TSU paga pelas empresas sobre os seus trabalhadores que auferem o SMN. A versão final do acordo fez subir esse valor em mais um quarto de ponto percentual.

Carlos Silva diz que é preciso garantir que o aumento, dez vezes superior à inflação, não causa problemas ao nível da sustentabilidade das empresas e com isso possa causar desemprego.



"Temos que entender que quem cria emprego são as empresas e nem todas são iguais. Há muitas que estão fragilizadas. Não se pode olhar para esta questão de forma populista que a medida vai apenas beneficiar as grandes empresas", diz o sindicalista numa clara alusão aos argumentos aduzidos pela CGTP para voltar a ficar de fora de mais um acordo de concertação.



"não podemos olhar só para a Sonae, ou para a Jerónimo Martins. Temos que olhar para a oficina, para a pequena indústria do Vale do Ave que depende de mão de obra intensiva. Temos que dar tempo para que as empresas se adaptem a este ritmo de crescimento do salário mínimo", diz o secretário-geral da UGT que lembra estes benefícios fiscais às empresas são transitórios.



Carlos Silva acredita que o impulso que o acordo agora alcançado quer dar à contratação coletiva é real e vai produzir resultados. "Temos um governo com um programa à esquerda e já não estamos sob a alçada da Troika".



No Jornal 2 o dirigente sindical lembra que a muita da razão de ser dos sindicatos passa pela contratação coletiva (tanto no setor privado como no setor empresarial do estado, onde o governo assume o compromisso escrito de desbloquear estes processos negociais), pelo que o acordo desta quinta-feira é essencial para o movimento organizado dos trabalhadores.