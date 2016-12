Cristas diz que impostos e degradação de serviços pagaram permanência no poder de Costa

Lusa 22 Dez, 2016, 17:09 | Política

"Este ano todos os portugueses pagaram em impostos e em degradação de serviços públicos o preço da sua permanência no poder e o preço da sua solução governativa", afirmou Assunção Cristas no parlamento, no debate quinzenal com o primeiro-ministro, António Costa.

A líder centrista fez um balanço do ano governativo e ofereceu presentes simbólicos ao chefe do executivo: um par de óculos, porque "as vezes vê as coisas desfocadas, tudo muito cor-de-rosa", um "soro da verdade" para reconhecer a "avaliação política" do anterior Governo, e um pacote das propostas apresentadas pelo CDS.

Na resposta, António Costa disse que ofereceria a Assunção Cristas "um retrovisor" para ver o seu passado governativo, mas disse que confirmou ser a boa "mãe Natal" que imaginou e sugeriu que o líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, também pudesse vestir-se de pai Natal para competir com o CDS.

Este último comentário levou ao protesto dos sociais-democratas, que, através de Marco António Costa, consideraram de "muito mau gosto" que o primeiro-ministro faça "gracinhas" sobre o seu grupo parlamentar quando responde a outros, em vez de se pronunciar sobre as questões levantadas pelo PSD.