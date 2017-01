Funcionários das autarquias em nove tribunais "é medida transitória".

O Estado lançou um concurso público para 400 novos funcionários judiciais. O processo de seleção não está concluído. Os novos oficiais de justiça, que ainda terão que receber formação, só devem estar disponíveis para colocação em setembro deste ano.



No Jornal 2 Helena Ribeiro recorda que os funcionários das autarquias que vão colaborar com o ministério da justiça até que esta questão fique resolvida "desempenham apenas funções administrativas de apoio ao funcionário judicial que se encontra destacado para a respetiva secção".



A Secretária de Estado é perentória: "não vão mexer em processos, nem têm aceso ao Sitius (a plataforma informática da Justiça)".



Esta situação ocorre apenas em nove dos vinte tribunais que esta segunda-feira reabriram portas. Em termos práticos será necessário esperar por quarta-feira para que o novo mapa judicial entre em pleno.



"Devolver proximidade à justiça nestes concelhos do interior era uma prioridade que não podia esperar", explica Helena Ribeiro.



No primeiro dia de funcionamento dos tribunais depois das férias judiciais de Natal nas novas secções de proximidade podem já realizadas inquirições, audiências por videoconferência, e até mesmo sessões julgamento de alguns crimes com molduras penais menos pesadas que não obriguem a um coletivo de juízes.