Governo fecha 2016 com a "chave de ouro", diz António Costa

RTP 22 Dez, 2016, 22:09 / atualizado em 23 Dez, 2016, 08:16 | Política

As declarações de António Costa foram registadas durante o jantar de Natal do Grupo Parlamentar do PS, e após breves intervenções - ambas bem-humoradas - do líder da bancada socialista, Carlos César, e do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Com mais de uma dezena de membros do executivo a ouvi-lo, entre os quais os ministros das Finanças, Mário Centeno, e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, António Costa destacou sobretudo a ação do titular da pasta do Trabalho e da Segurança Social, Vieira da Silva, ao nível do Conselho de Concertação Social.

"Em 2016, este Governo conseguiu a melhor execução orçamental dos últimos 42 anos. E a melhor prova que é sempre possível transformar os impossíveis em oportunidades e possibilidades é que fechamos este parlamentar com chave de ouro com o acordo de concertação social para a subida do salário mínimo nacional", declarou o secretário-geral do PS, recebendo uma salva de palmas dos deputados socialistas.

No próximo ano, o salário mínimo nacional sobe de 530 para 557 euros, enquanto a taca social única (TSU) desce para os empregadores 1,5 pontos percentuais.

(c/Lusa)