RTP 24 Dez, 2016, 15:54 / atualizado em 24 Dez, 2016, 16:28 | Política

"Logo, amanhã, e até ao Dia de Reis, quando as famílias portuguesas estiverem reunidas, peço que não se esqueçam dos que não têm família e dos que não podem estar com as suas famílias. E não se esqueçam da paz no mundo. Há muitas Alepo no mundo de que ninguém fala", numa referência à cidade síria destruída pela guerra civil, afirmou o chefe de Estado, após receber a Cáritas Portuguesa, no Palácio de Belém.



Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de se associar à campanha da Cáritas Portuguesa "10 milhões de estrelas - um gesto pela paz", convidando esta entidade a acender uma vela pela paz na residência oficial do Presidente da República."Ter-vos aqui com essa chama da paz é muito importante, porque é essa paz que nós queremos todos os dias", assinalou o responsável.Por seu turno, Eugénio Fonseca, presidente da Cáritas Portuguesa, agradeceu a iniciativa do Presidente da República, ao associar-se à campanha da instituição em curso, destacando a sua "generosidade" e as suas "convicções muito fortes".E realçou: "Queremos todo o Portugal unido nesta causa de paz e que a mesma se estenda a todas as Alepo do mundo".Eugénio Fonseca, que apontou para "a revolta humanista do mundo feita há 2.000 anos", por ocasião do nascimento de Jesus Cristo, considerou mesmo que "Portugal vai ser diferente" daqui para a frente, já que tem "um Presidente humanista", a quem desejou "muita saúde e muitas felicidades".