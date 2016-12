Isidro Figueiredo sucede a Hermínio Loureiro na Câmara de Oliveira de Azemeis

Lusa 28 Dez, 2016, 16:25 | Política

Apesar de Ricardo Tavares ser o atual vice-presidente da Câmara, nos termos da legislação em vigor, Isidro Figueiredo vai suceder a Hermínio Loureiro, já que concorreu como segundo da lista do PSD às últimas eleições autárquicas.

Em declarações à Lusa, Isidro Figueiredo confirmou que vai assumir a presidência da Câmara, devendo a posse decorrer na próxima semana, em dia ainda a determinar.

"Fui investido para um mandato de quatro anos e, como número dois da lista, sabia que, numa situação destas, a Lei determina que eu tivesse que assumir a presidência. Como tal, aceitei assumir as funções de presidente da Câmara Municipal, pelo que a continuidade do nosso projeto está garantida", declarou.

Antes de Hermínio Loureiro ter apresentado pela primeira vez a sua candidatura à autarquia de Oliveira de Azeméis, Isidro Figueiredo já havia sido um dos nomes discutidos no seio do PSD de Oliveira de Azeméis para suceder ao então presidente da Câmara, Ápio Assunção.

Em termos autárquicos liderou a bancada do PSD da Assembleia Municipal e vem desempenhando as funções de vereador na equipa liderada por Hermínio Loureiro, com responsabilidades nas áreas Educação, Ciência e Ensino, Ambiente e Serviços Urbanos.

Em termos partidários foi presidente da comissão política da secção de Oliveira de Azeméis do PSD e integrou o conselho nacional dos autarcas social-democratas.

Hermínio Loureiro anunciou terça-feira a demissão de presidente da Câmara, cargo para que havia sido reeleito em 2013, por entender "que é muitas vezes mais importante saber sair da cena política, do que a ela se apresentar".

De acordo com uma declaração transmitida na Câmara Municipal, à qual a Lusa teve acesso, disse tratar-se da conclusão "da atividade política como dirigente eleito pelos munícipes, transmitindo os destinos do concelho a outras pessoas, igualmente preparadas, no quadro previsto na legislação em vigor".

Hermínio Loureiro renunciou também aos cargos que ocupava como presidente do Conselho Metropolitano do Porto, na comissão executiva do Turismo do Porto e Norte de Portugal, no conselho geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses e enquanto representante dos municípios no Conselho Nacional do Desporto.