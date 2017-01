Partilhar o artigo Marcelo diz que não se defende com o TC, mas exerce veto político sem complexos Imprimir o artigo Marcelo diz que não se defende com o TC, mas exerce veto político sem complexos Enviar por email o artigo Marcelo diz que não se defende com o TC, mas exerce veto político sem complexos Aumentar a fonte do artigo Marcelo diz que não se defende com o TC, mas exerce veto político sem complexos Diminuir a fonte do artigo Marcelo diz que não se defende com o TC, mas exerce veto político sem complexos Ouvir o artigo Marcelo diz que não se defende com o TC, mas exerce veto político sem complexos