PAN admite "passos positivos" e "boas intenções", mas pede medidas mais concretas

Lusa 22 Dez, 2016, 18:55 | Política

"Não temos dúvidas quanto às suas intenções políticas, mas deverá concordar que é preciso irmos a jogo com medidas mais concretas", disse o deputado do PAN, André Silva, dirigindo-se ao primeiro-ministro, António Costa, no debate quinzenal na Assembleia da República.

Atribuindo a António Costa a "bola de ouro 2016 no campeonato da retórica" ambiental, André Silva recordou as declarações do primeiro-ministro há um mês, em Marraquexe, quando assumiu o "firme compromisso, perante o mundo inteiro" de Portugal ser neutro em termos de emissões de gases de efeito de estufa até 2050.

"Senhor primeiro-ministro, vemos passos positivos e boas intenções mas será o futuro plano de descarbonização da economia nacional também ele construído com avanços pela metade?", questionou o deputado do PAN, apontando como exemplo a renovação parcial da frota automóvel do Estado por veículos elétricos e, ao mesmo tempo, o estudo da cobrança do abastecimento destes veículos.

Na sua intervenção, André Silva alertou ainda para a importância da captação de investimento sustentável e de longa duração, considerando que é fundamental para "dar corpo à intenção de descarbonizar a economia Portuguesa".

"Mas, mais uma vez senhor primeiro-ministro, é preciso ir a jogo. É fundamental que o Governo consiga atrair para Portugal a fábrica da Tesla. Trata-se de um investimento com uma dimensão sem precedentes no nosso país, da criação de milhares empregos e do posicionamento geoestratégico de Portugal na oferta de serviços climáticos. Vamos conseguir trazer a fábrica da Tesla para Portugal", interrogou.

O primeiro-ministro não respondeu de forma directa, mas lembrou que o Governo tem estado empenhado em atrair para Portugal não só investimento estrangeiro, mas também em desenvolver capacidades nacionais para produzir boas viaturas elétricas que possam servir de exemplos e modelos para a internacionalização da economia.

Já depois de responder à intervenção do deputado do PAN, António Costa, que ao longo do debate foi deixando votos de boas festas a todas as bancadas parlamentares, dirigiu-se também ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues: "olhe, bom Natal e bom Ano Novo também para si", disse.

Ferro Rodrigues agradeceu e retribuiu os votos, concluindo: "Assim se encerrou, penso que com chave de ouro, este debate quinzenal com o primeiro-ministro".