Portugal recusa participar em reunião com Espanha sobre Almaraz

Portugal e Espanha deveriam discutir o futuro de Almaraz dia 12. A reunião não vai acontecer. A decisão é do governo português.



O ministro do ambiente recusa a ideia de, perante a decisão já tomada por Madrid de construir um aterro nuclear em Almaraz, participar num ato que poderia ser lido como um sancionar do plano que considera ilegal.



Luz verde ao projeto implica, obrigatoriamente, uma avaliação transfronteiriça de impactos ambientais que não foi feita.



Almaraz, no rio Tejo, fica a apenas 100 quilómetros da fronteira portuguesa.



A central de Alamaraz está ativa desde os anos 80 do século XX. Deveria ter encerrado há uma década. A construção do aterro pode indicar que vai ver a sua vida prolongada.



No seu último encontro com António Costa o chefe do governo espanhol mostrava apenas determinação na questão da segurança ao mesmo tempo que reafirmava a necessidade de acelerar o processo.



A precipitação do processo foi motivo para uma reunião telefónica de emergência com a ministra espanhola do ambiente.



Madrid avança com a construção do aterro nuclear. O Governo português vai recorrer a Bruxelas para tentar travar a decisão.