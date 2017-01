Presidente elogia liderança de Santos Silva e condecora embaixador junto da ONU

Lusa 04 Jan, 2017, 22:57 | Política

Marcelo Rebelo de Sousa atribuiu ao embaixador António Mendonça e Moura a grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique, "num gesto incomum" e "simbólico", perante cerca de 75 representantes diplomáticos de Portugal que lhe vieram apresentar cumprimentos, na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém.

Na presença do primeiro-ministro, António Costa, e do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, o chefe de Estado considerou que "situações únicas merecem soluções únicas" e que "assim é com a eleição do primeiro secretário-geral português das Nações Unidas".

Dirigindo-se a Augusto Santos Silva, acrescentou: "Toda a nossa diplomacia triunfou e, sem embargo do papel constante e do desvelo permanente do primeiro-ministro, vossa excelência, senhor ministro, demonstrou uma liderança que deve ser enfatizada".

Depois, Marcelo Rebelo de Sousa referiu-se ao embaixador de Portugal junto da ONU como "um missionário que converteu a sua missão em quase obsessão, moveu montanhas, transformou em diálogos muros inacessíveis, não se limitou a cumprir o seu dever, excedeu-se largamente nesse cumprimento".

"Ao condecorar, neste ensejo, por proposta dos senhores primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros, o senhor embaixador Álvaro Mendonça e Moura, homenageio a insuperável intervenção num feito irrepetível na nossa história contemporânea, mas homenageio de igual modo todo um corpo de eleição ao serviço de Portugal. Portugal, pela voz do seu Presidente da República, reconhece-o e agradece-o solenemente", concluiu.