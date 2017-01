Paulo Gonçalves arranca em 3.º no Dakar 2017

RTP 02 Jan, 2017, 22:16 / atualizado em 02 Jan, 2017, 22:20 | Ralis

A edição de 2017 do Rali Dakar foi esta segunda-feira para a estrada com a primeira de 12 etapas a desenrolar-se entre Assunção, cidade que este ano acolheu a cerimónia de partida da maior prova de todo-o-terreno do mundo, e Resistencia, confirmando assim a estreia do Paraguai na lista de países anfitriões.



Paulo Gonçalves averbou o 3.º melhor tempo na tirada de apenas 39 quilómetros a contrarrelógio, com um total de 28min48s, apenas mais 26 segundos do líder inicial da corrida, o espanhol Joan Pedrero Garcia. O piloto oficial da equipa Monster Energy Honda Team chegou ao final da “especial” cronometrada com o quinto melhor tempo, mas acabaria por beneficiar da penalização de dois concorrentes para ascender ao terceiro lugar da classificação geral.



A segunda etapa da prova marca o arranque mais “a sério” do rali, com uma “especial” cronometrada a ascender os 275 quilómetros por entre um total de 803 percorridos entre Resistencia e San Miguel de Tucumán, na Argentina.



Paulo Gonçalves: “Dia positivo, o Dakar 2017 arrancou hoje com uma curta ‘especial’ de apenas 39 quilómetros, consegui o 3.° melhor tempo, muito tranquilo. O verdadeiro Dakar ainda está para começar e aí será muito importante manter um bom ritmo. Vamos continuar a trabalhar para sair desta edição com o objetivo cumprido: vencer!”



PROGRAMA



Dia Etapas Local Distâncias



1/1 Cerimónia de Partida em Assunção (Paraguai)



2/1 Etapa 1 Assunção – Resistencia 39 / 454

3/1 Etapa 2 Resistencia – San Miguel de Tucumán 275 / 803

4/1 Etapa 3 S. Miguel Tucumán – S. Salvador Jujuy 364 / 780

5/1 Etapa 4 San Salvador de Jujuy – Tupiza 476 / 521

6/1 Etapa 5 Tupiza – Oruro 447 / 521

7/1 Etapa 6 Oruro – La Paz 527 / 786





8/1 Dia de Descanso em La Paz (Bolívia)





9/1 Etapa 7 La Paz – Uyuni 322 / 622

10/1 Etapa 8 Uyuni – Salta 492 / 892

11/1 Etapa 9 Salta – Chilecito 406 / 977

12/1 Etapa 10 Chilecito – San Juan 449 / 751

13/1 Etapa 11 San Juan – Río Cuarto 288 / 754

14/1 Etapa 12 Río Cuarto – Buenos Aires 64 / 786