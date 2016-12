Carlos J Barros 23 Dez, 2016, 20:21 / atualizado em 23 Dez, 2016, 20:40 | Sporting

Mensagem de Bruno de Carvalho na integra:



Primeiro o Natal, e este deve ser vivido em família, e assim é. O meu Natal começou ontem, onde deve começar, em Belém, e logo junto à minha família de coração!



Aquele fim do jogo junto dos meus, trocando abraços, cumplicidades, fé, vontade inabalável de sermos felizes, carinho... Que melhor prenda do que amar e ser amado?



Obrigado à minha família de Leoas e Leões, aqueles que amo e que partilham comigo o amor ao Grande Sporting Clube de Portugal! Se for preciso morrerei por Ele ao vosso lado! Temos de ser felizes, merecemos ser felizes!



Obrigado por 44 anos de vida cheia de orgulho em ser desta verdadeira Família, com especial sentimento nestes últimos quatro anos em que tive a honra de cumprir o desejo de uma criança que aos seis anos, ao ir ao Estádio pela primeira vez, o coração parou, as lágrimas invadiram o rosto e disse ao pai: "Vou ser Presidente deste Clube!"



Quis o destino que se cumprisse o desejo dessa criança que, mesmo adulto, sabe que será Sportinguista para além da morte!



Neste Natal o meu obrigado ao 12º jogador e a todos aqueles que servem o Clube com Esforço, Dedicação e Devoção na procura incessante da Glória. Apenas um desejo: que vos consiga dar a prenda que todos queremos: ser campeões! E em todas as modalidades.



Depois virá o fim de ano. Ano novo, vida nova diz o povo. E, realmente, muitas vezes assim é. Temos de saber viver a vida numa reflexão constante. Temos de saber ter a coragem e a frieza de analisar cada pormenor da nossa vida e tomar as melhores decisões para nós e para quem nos rodeia. Eu não fujo a essa regra de ouro.



Em 2017 termina este mandato. O balanço caberá aos sportinguistas, a decisão de prosseguir a mim. Decida o que decidir, aconteça o que acontecer, saibam que nunca deixarei de estar ao vosso lado, que nunca deixarei de amar este Clube que faz parte de mim, do meu carácter, da minha personalidade. Que ajudou a definir os meus valores, princípios e regras de vida. Este será sempre um Amor que me acompanhará para além da morte.



Acreditem sempre no Sporting Clube de Portugal e em vocês próprios. Que tenham sempre a saúde e a força para dizer presente nos bons e nos maus momentos. Tenham sempre a felicidade de poderem, com a vossa família, ser felizes!



No final de tudo, ser feliz é a força motriz que nos move. Temos de ser felizes com o que somos, com o que acreditamos, com o que fazemos e com o resultado daquilo que fazemos.



Quando é assim podemos dizer sempre, aconteça o que acontecer, valeu a pena!



Obrigado por tudo. Que honra vos ter servido e ao nosso Clube nestes ultimos 4 anos!



Vamos ser campeões!



Vivam as e os sportinguistas!



Viva o Sporting Clube de Portugal!