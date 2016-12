Benfica inicia defesa da Taça da Liga

Mário Aleixo - RTP 28 Dez, 2016, 08:52 | Taça da Liga

As equipas já preparam desde o início da semana os próximos compromissos.



Esta quinta feira o Benfica recebe o P. Ferreira, em jogo do Grupo D.



A formação da Luz prepara-se para entrar em campo com algumas novidades.



André Horta deve render Pizzi (castigado), a dupla de centrais Lisandro/Jardel deve voltar a ser aposta e Jonas poderá ser titular, o avançado esteve parado mais de três meses e voltou a ser utilizado 11 minutos com o Estoril e 23 com o Rio Ave.



Na sexta feira para o mesmo grupo defrontam-se Vizela e V. Guimarães.



“Leões” desfalcados de sete



O Sporting também já trabalha para a receção aos varzinistas wue acontecerá na sexta feira.



Na última terça feira a equipa treinou em Alvalade com sete ausências: Rui Patrício, Schelotto e Rúben Semedo (lesionados) e Elias, Bruno César, Alan Ruiz e André que tiveram problemas na ligação aérea do Brasil para Lisboa.



Em contrapartida Lukas Spalvis já treina. O internacional lituano está recuperado de uma lesão no joelho e trabalha de forma condicionada.



De fora está em definitivo João Pereira que vai assinar pelo Trabzonspor esta quarta feira, deixando o Sporting a troco de uma compensação financeira.



A saída do internacional português permite à SAD leonina encaixar algum dinheiro e poupar nos salários do jogador, por isso a seis meses de terminar contrato o jogador deixa a equipa de Alvalade.



"Dragões" querem estrear-se a ganhar



O FC Porto depois de se ter estreado na competição com um empate a zero, no estádio do Dragão, frente ao Belenenses, quer vencer o próximo jogo com o Feirense já esta quinta feira.



Layún e Otávio estão fora das opções do treinador Nuno Espírito Santo. O primeiro tem uma tendinite crónica no adutor enquanto o segundo recupera de uma intervenção cirúrgica a uma hérnia inguinal.



O técnico chamou quatro jogadores da equipa B: Rui Pedro (avançado), Graça (médio), Fernando Fonseca e Inácio (defesas).



Os jogos nos três grupos



Mas já amanhã (quinta feira) realizam-se os dois primeiros jogos do Grupo C: Sp. Braga-Rio Ave e Sp. Covilhã-Marítimo.



Também quinta feira se jogam dois desafios do Grupo B: Moreirense-Belenenses e FC Porto-Feirense, relativos à segunda jornada.



Finalmente para o grupo A V. Setúbal e Arouca jogam esta quinta-feira e no dia seguinte defrontam-se Sporting e Varzim.